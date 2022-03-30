Глава ВОЗ: ковид станет последней пандемией в истории человечества

Коронавирус уже унес жизни более 6 миллионов человек

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества.

"Во-первых, надо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях", - подчеркнул глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ВОЗ готовит международное соглашение о раннем предупреждении о приближении пандемии и борьбе с ней.

Как заметил Гебрейесус, COVID-19 унес жизни более 6 миллионов человек, впервые в 21 веке на планете выросло число людей, живущих в абсолютной нищете.

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