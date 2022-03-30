В Кремле ответили на призывы идти до конца на Украине

В этом вопросе нет места эмоциям, подчеркнул Дмитрий Песков

Позиция Российской Федерации относительно специальной операции по защите республик Донбасса известна и понятна. Об этом в среду, 30 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы идти на Украине до конца.

Представитель Кремля подчеркнул, что "никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно". Переговоры с украинской стороной ведут профессионалы, которым нужно доверять.

Песков подчеркнул, что в таких вопросах не должно быть места эмоциям, он предложил оставить эмоции нашим недругам.

Позиция российской стороны в отношении спецоперации хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась, цитирует Пескова РИА Новости.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями, по итогам которого Москва объявила о двух шагах. Один из них касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на киевском и черниговском.

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