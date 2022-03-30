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Образовательная программа "Женщина - лидер" продлится 4 месяца

14:56
  • среда
  • 30 марта 2022

Главная цель - создать сообщество успешных женщин, желающих решать значимые социально-экономические задачи страны

Международная образовательная программа "Женщина - лидер" стартовала сегодня в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Главная цель - создать сообщество успешных женщин, желающих решать значимые социально-экономические задачи страны. Выпускницами программы стали уже более 400 человек. И впервые заявки принимают не только от жительниц России, но и от соотечественниц, находящихся за рубежом. Обучение займёт 4 месяца.

"Будем принимать тоже активное участие, чтобы помогать этим проектам набирать новый темп, уровень и становиться значимыми для большего количества и женщин и граждан нашей страны", - сказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

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