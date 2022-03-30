Акцию "Время ранних" в московском метро продлили до конца года

Пассажиры могут оплатить проезд со скидкой до 50%

Акцию "Время ранних" в столичном метро продлили до конца года. Она по-прежнему будет действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

Пассажиры могут оплатить проезд со скидкой до 50%, если они заходят в подземку до 7:15 утра, а также с 8:45 до 9:15. При оплате проезда электронным кошельком или FacePay терминал списывает 23 рубля за поездку, а при оплате банковской картой — 26 рублей. По билету "Единый" карты "Тройка" раз в неделю пользователям начисляют компенсацию. Акция действует в метро с ноября 2020 года, ее целью было облегчить работу самых загруженных станций.

"Всего с момента запуска акции пассажиры сэкономили более чем 425 миллионов рублей. Благодаря акции в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам количество пассажиров снизилось на 7 процентов. Станцию "Китай-город", разгрузили, например, на 21 процент, а "Полежаевскую" и "Выхино" на 20 и 18 процентов соответственно", - рассказала Юлия Темникова, руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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