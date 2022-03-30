"26 КАДР": как учатся студенты московского колледжа архитектуры и дизайна

Ребят учат по новейшим программам и на самом современном оборудовании

Московские старшеклассники выбирают колледжи. Самые востребованные направления в профессиональном образовании сейчас - IT и графический дизайн. В топ-листе и рабочие специальности. Учат по новейшим программам, на самом современном оборудовании и с полным погружением. Как увидеть здание в воздухе и может ли девушка стать электриком?

3D-очки, планшет – и спроектированное здание становится объемным. Настоящая магия. Этот голографический стол для тренировок в компетенции "Строительство и эксплуатация зданий" появился в колледже "26 КАДР" совсем недавно. Но студенты уже вовсю с его помощью гуляют по московским кварталам и планируют разместить где-нибудь на карте и свое здание, чтобы рассматривать модель не на компьютере, а в воздухе.

Благодаря подобному оборудованию учиться на строительные профессии с каждым годом становится все интересней. Иван Ильющиц еще в 8 классе решил - поступать будет именно на это направление. "Мне в принципе нравится тема строительства. Это, прежде всего, создание чего-то нового. Такая немного творческая специальность", - говорит студент.

Все проекты студенты сразу создают по технологии BIM. Это дает возможность связать между собой все параметры объекта. Если один из них изменится, поменяются под него и все остальные.

"Они могут создать, проработать модель до мельчайших деталей. Даже будь то фитинги, болтики и так далее. Таким образом мы уменьшаем риски несостыковок и ошибок в проекте. Поскольку, когда BIM еще не использовался, и использовались простые чертежи, достаточно много было ошибок", - заявила Наталья Грунина, преподаватель колледжа "26 КАДР".

Московские студенты таких ошибок не совершают - сразу учатся работать с самыми современными программами. Многие даже готовятся участвовать в международных чемпионатах рабочих профессий. К отбору в национальную сборную по электромонтажу сейчас готовится и Юлия Гурьева. До этого она уже успела завоевать 2 место в юниорской компетенции. И тем самым доказала - электриками могут быть и девушки.

Совсем нескучно, хотя, может, и не так красиво, сейчас учиться и на "Слесаря-сантехника". В мастерских колледжей полный арсенал всего, что есть на рынке. Научат работать даже с самыми современными встраиваемыми смесителями, которые сейчас предпочитают многие дизайнеры.

"Можем наблюдать то, как меняется напор воды в нашей системе. Соответственно, также мы делаем анализ, почему это меняется, из-за чего это происходит. Какие факты на это влияют и что можно сделать для того, чтобы данный момент исключить и сделать систему хорошо полноценно работающей", - заявил Дмитрий Захаров, мастер производственного обучения СЭЗ колледжа "26 КАДР".

Но главное - столичные колледжи помогают и с поиском работы для выпускников. В каждом учебном заведении есть центр карьеры, который налаживает связи с профильными компаниями.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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