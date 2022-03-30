Московские предприятия займут место ушедших из России кондитерских компаний

Что они сегодня предлагают любителям тортов и конфет?

Столичные кондитерские предприятия, несмотря на уход с рынка многих западных гигантов, продолжают работать, не сбавляя темпов. Сырьё, запчасти для оборудования, а ещё умение реагировать даже на самые жёсткие условия рынка - у наших производителей есть всё, чтобы не лишить граждан сладкой жизни.

Крупнейшие западные производители шоколада решили прекратить поставки своей продукции в нашу страну, лишить россиян сладкой жизни и помешать выработке эндорфинов. Однако чего-чего, а собственного шоколада в России хватает. Как и сырья. И - что важно - производственных мощностей.

"У нас принципиально ничего не поменялось. Мы как работали, так и работаем. Запасные части есть в объёме до следующих ремонтов. Это первое. Второе, мы можем производить дубли таких запасных частей у наших российских производителей. Знаем где, знаем как и знаем, что с этим делать", - рассказал Николай Васюков, заместитель управляющего директора УК "Объединенный кондитер".

Ещё важнее, что есть не только с чем работать и на чём. Но и кому.

Есть такая шутка, что молодёжи нравится электронная музыка, потому что она подсознательно напоминает им шумы производства. И действительно, что-то музыкальное в этом есть.

Но привлекают, конечно, не только ровные ритмы работающих станков. Стереотип о том, что все молодые люди хотят быть юристами и экономистами, в прошлом. Молодёжи на производстве пока не так много, как хотелось бы, но процесс идёт. Наташа попала на "Красный Октябрь" во время практики и решила остаться. В свои 27 она уже управляет несколькими цехами.

"Мне так понравилось! Во-первых, масштабы огромные! Вы представляете, я несу ответственность за выработку продукции в тоннах! Не одну-две конфетки, а тонны! Это очень здорово", - заявила Наталья Добролюбова, ведущий инженер-технолог.

Того же "Птичьего молока", которое за десятилетия широкого ассортимента импортной продукции совсем не потеряло популярности, в день производят около 8 тонн. Наташа не только следит за тем, чтобы кондитерская классика соответствовала канону, но и изобретает новое - запустила в производство свои авторские конфеты. Старейшие отечественные фабрики вообще шагают в ногу со временем и реагируют на спрос и тенденции. Для адептов здорового образа жизни, которых становится всё больше, делают шоколад без сахара.

Кондитерские фабрики продолжают обеспечивать не только внутренний рынок, но и работать на экспорт. Все поставки идут в полном объёме и в срок.

Александра Панина, Дмитрий Панов и Евгений Александров, "ТВ Центр".

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