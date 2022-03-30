У редких капуцинов в Московском зоопарке родился детеныш

Установить пол пока не удалось

В семействе капуцинов-плакс в Московском зоопарке сейчас праздник - у редких обезьян родился наследник. Или наследница. Точно установить пока не удалось: самка Нори редко отпускает чадо от себя. Но когда непоседе всё же удаётся вырваться из-под гиперопеки, он тут же пускается в путешествие по вольеру и таскает у взрослых еду.

Правда, скорее, из любопытства, чем от голода: питается новорождённый всё ещё материнским молоком. Но главное развлечение для детёныша - залезть на спину к братьям и сёстрам. Так исследовать новое пространство проще. Те реагируют с пониманием. Очевидно, помнят, что проделывали всё это и сами, причём совсем недавно.

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