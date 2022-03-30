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Почти 20 человек спасли из пожара на Бутырской улице в Москве

15:15
  • среда
  • 30 марта 2022

Пострадали два человека

18 человек, в том числе троих детей, спасли сегодня из пожара на Бутырской улице. Около двух часов ночи загорелась однокомнатная квартира на 7 этаже. Пламя быстро распространилось на 25 квадратных метров, охватив даже балкон. Соседи слышали, как в помещениях взрывались стеклопакеты.

Весь подъезд и лестничную клетку заполнил густой едкий дым, не дав жильцам верхних этажей вовремя эвакуироваться. По прибытии пожарные разложили автолестницу и организовали два участка: один для тушения, другой - для спасения людей. Через полтора часа огонь был полностью ликвидирован.

В результате пострадали два человека. Сейчас специалисты выясняют причины ЧП.

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