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Подъезд в московском районе Гольяново залило. Видео

15:17
  • среда
  • 30 марта 2022

Причина - срыв крана промывочной системы мусоропровода

В Гольянове жителям многоэтажки не повезло принять душ прямо в подъезде. Ночью на Амурской улице на последнем, 18 этаже, прорвало кран промывочной системы мусоропровода. В результате на лестничной клетке образовался холодный тропический ливень.

На кадрах видно, как вода течёт по ступеням и стенам, заливая коридоры и лифтовую шахту. Коммунальные службы оперативно перекрыли трубы и на данный момент система уже полностью отремонтирована.

 

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