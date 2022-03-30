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Песков назвал срок обнародования механизма расчетов за газ в рублях

13:44
  • среда
  • 30 марта 2022

Соответствующее поручение дал глава государства

Данные о механизме оплаты поставок российского газа в рублях появятся 31 марта. Об этом в среду, 30 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Германия отказалась платить за газ в рублях

Представитель Кремля напомнил, что такое поручение дал глава государства Владимир Путин — оно будет исполнено в установленный срок. Данные о механизме оплаты газа рублями будут доступны, Песков призвал дождаться их публикации.

Песков также подтвердил, что тема оплаты российского газа в рублях затрагивалась в ходе вчерашнего разговора Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Однако подробности обсуждения этой темы пресс-секретарь российского лидера не раскрыл, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок энергоносителей. Он напомнил, что не Москва является инициатором идеи постепенного отказа Европы от приобретения российского газа.

Представитель Кремля пояснил, что за доллары и евро можно купить те самые рубли, а за рубли — уже газ. Как подчеркнул Песков, против России начали экономическую войну, так что зарубежные компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру.

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