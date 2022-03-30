"Изрядно зашатался": Песков оценил престиж доллара

Будущее за национальными валютами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду в ходе брифинга с журналистами, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты в последние годы "изрядно зашатался".

"Доверие к иным международным признанным валютам тоже сейчас не на высшем уровне, единственной и неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют", - заметил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

В качестве одной из ответных мер на ограничения Путин поручил реализовать меры по переводу расчетов за газ на рубли для недружественных стран (это в том числе весь Евросоюз) до 31 марта 2022.

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