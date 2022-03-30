На Украине националисты хранили оружие в здании синагоги

Об этом сообщили в Минобороны России

Крупные склады с горючим и ракетно-артиллерийским вооружением уничтожили российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили утром в Минобороны России. В ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ больше 40 мирных жителей получили ранения. В Донецке снаряд попал в многоэтажный дом - один человек погиб, среди пострадавших - ребёнок. Под ударом минувшей ночью оказалась и Горловка - в городе двое погибших.

Житомирская область. Среди ангаров - разбитая военная техника ВСУ. Обломки кузова, шасси, ракетные контейнеры. Это все, что осталось от зенитного комплекса С-300. Точечным ударом российских военных дивизион был уничтожен. Кроме того, только за один день националисты потеряли 10 беспилотников, в том числе иностранных, которыми Запад активно вооружал радикалов. Их сбили встречным огнем "Панцирей".

Впрочем, российским военным все чаще приходится отбивать атаки не только фронтовые, но и информационные. 10 дней назад, общаясь с депутатами израильского Кнессета, Зеленский заявил - Россия обстреляла город Умань - место паломничества тысяч иудеев. В нашем Минобороны слова президента Украины назвали ложью. Правда в том, что эту синагогу националисты превратили в перевалочную базу боевиков и оружия.

"На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами. Обращаю внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором. При этом для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соответствующими знаками "Дети", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Промзона Мариуполя. С беспилотника видно - ополченцы и бойцы Росгвардии уже на территории завода "Азовсталь". Главного и последнего опорного пункта националистов.

Ожесточенная перестрелка. Огневую точку радикалов подавляют из гранатомета. Почти в упор. Внутри ангаров и цехов - прямой контакт. Ополченцев и радикалов разделяют всего метров тридцать.

Подразделения ДНР ликвидируют позиции боевиков огнем бронетехники. Уже месяц, что идет освобождение Мариуполя, горожане прячутся в подвалах. Многим жить негде. Их дома сожгли и взорвали радикалы.

"У нас во второй половине дома снаряд влетел, там люди были в подвале. 28 человек погибло под плитами", - рассказала Зинаида, жительница Мариуполя.

Огневые точки нацбатов вскрывает воздушная разведка. Информацию дроны передают батареям и авиации. "Нашим расчетом во время проведения спецоперации обнаружены порядка 20 крупных объектов, порядка 10-12 объектов батареи реактивной системы залпового огня противника", - рассказал Алексей Иванов, начальник расчета БЛА "Орлан-10".

Вот результат работы воздушной разведки. Полностью разбита колонна реактивных установок ВСУ под Харьковом. От машин остались лишь обгоревшие остовы. А на этих кадрах - уничтожение базы ВСУ в аэропорту Краматорска. Находить удается и замаскированные блиндажи националистов на передовой. А затем точечно ликвидировать их выстрелами из противотанковой установки.

В Рубежном националистов выдавливают за окраины. В городских кварталах ополченцы проверяют высотки. Ищут диверсантов и снайперов, которые могли остаться.

"Каждый день оттесняем боевиков. Я так думаю, что в ближайшие дни займем весь город", - заявил Апти Алаудинов, командир подразделения.

Три верхних этажа полностью разрушены. Бетонные обломки завалили вход в подъезд. Этот многоквартирный дом в Донецке обстреляли националисты. Как минимум, один мирный житель погиб. Еще четверо ранены, среди них ребенок. Девочку успели достать из-под завалов и отвезти в больницу спасатели. Но удары по Донбассу не прекращаются. Под огнем оказались Петровское и Макеевка. А в Горловке под обстрелами ВСУ погибли два человека, разрушены 16 жилых домов.

Тимур Абдуллаев, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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