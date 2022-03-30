В МГУ назвали условие неотчисления 9-летней Алисы Тепляковой

Ректор вуза рассказал об академической успеваемости маленькой студентки

У 9-летней Алисы Тепляковой, которая является студенткой психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, имеется ряд несданных предметов и стоят неявки. Об этом в среду, 30 марта, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

По словам Садовничего, идет обычный процесс пересдачи. Если Теплякова выполнит все требования по учебе, ее не будут отчислять из МГУ, цитирует Садовничего ТАСС.

Алиса Теплякова в 8 лет экстерном закончила среднюю школу и в начале 2021/2022 учебного года поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Экзамены на бюджетное отделение девочка сдать не смогла, поэтому родители отправили ее на платное отделение.

В декабре 2021 года в МГУ при сдаче 9-летней Тепляковой экзамена произошел инцидент: ее отец устроил скандал и драку с охранниками, пытаясь без средств индивидуальной защиты пройти на факультет. Охрана изолировала отца Тепляковой в аудитории и вызвала полицию. Сам Евгений Тепляков заявил, что СМИ распространяют клевету.

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