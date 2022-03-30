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В МГУ назвали условие неотчисления 9-летней Алисы Тепляковой

14:01
  • среда
  • 30 марта 2022

Ректор вуза рассказал об академической успеваемости маленькой студентки

У 9-летней Алисы Тепляковой, которая является студенткой психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, имеется ряд несданных предметов и стоят неявки. Об этом в среду, 30 марта, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.
Садовничий назвал Теплякову уникальным случаем

По словам Садовничего, идет обычный процесс пересдачи. Если Теплякова выполнит все требования по учебе, ее не будут отчислять из МГУ, цитирует Садовничего ТАСС.

Алиса Теплякова в 8 лет экстерном закончила среднюю школу и в начале 2021/2022 учебного года поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Экзамены на бюджетное отделение девочка сдать не смогла, поэтому родители отправили ее на платное отделение.

В декабре 2021 года в МГУ при сдаче 9-летней Тепляковой экзамена произошел инцидент: ее отец устроил скандал и драку с охранниками, пытаясь без средств индивидуальной защиты пройти на факультет. Охрана изолировала отца Тепляковой в аудитории и вызвала полицию. Сам Евгений Тепляков заявил, что СМИ распространяют клевету.

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Алиса Теплякова
Алиса Теплякова
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