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Кравцов: украинских детей готовят к войне на уроках истории

14:08
  • среда
  • 30 марта 2022

В страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, отметил министр

В украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне, в частности, с Россией.

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов после анализа учебных материалов украинских школ. Мониторинг ведомства показал, что украинская власть взращивает ненависть к России с помощью искажения важных исторических фактов.

"По учебникам: Россия - потенциальный первый враг Украины, нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии <…> Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной", - заявил Кравцов.

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