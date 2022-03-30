Контрафактный алкоголь на сумму 100 млн изъяли в столичном регионе

Изъято 150 тонн продукции

Шесть подпольных цехов и десятки складов масштабное производство контрафактного алкоголя пресекли полицейские в столице и области.

В грязных помещениях работники смешивали спирт с водой, добавляли ароматизаторы и красители, а после разливали полученную смесь по бутылкам с этикетками известных брендов. Там же товар упаковывали и отправляли в Московскую, Орловскую и Самарскую области. В ходе обысков оперативники изъяли 150 тонн продукции на сумму 100 миллионов рублей.

"В ходе расследования допрошены более 50 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, включая технико-криминалистические, физико-химические и пищевые. По их результатам установлено, что часть изъятой спиртосодержащей продукции изготовлена с использованием сырья, включенного в список ядовитых веществ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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