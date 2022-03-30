ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Контрафактный алкоголь на сумму 100 млн изъяли в столичном регионе

15:20
  • среда
  • 30 марта 2022

Изъято 150 тонн продукции

Шесть подпольных цехов и десятки складов масштабное производство контрафактного алкоголя пресекли полицейские в столице и области.

В грязных помещениях работники смешивали спирт с водой, добавляли ароматизаторы и красители, а после разливали полученную смесь по бутылкам с этикетками известных брендов. Там же товар упаковывали и отправляли в Московскую, Орловскую и Самарскую области. В ходе обысков оперативники изъяли 150 тонн продукции на сумму 100 миллионов рублей.

"В ходе расследования допрошены более 50 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, включая технико-криминалистические, физико-химические и пищевые. По их результатам установлено, что часть изъятой спиртосодержащей продукции изготовлена с использованием сырья, включенного в список ядовитых веществ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.