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Собянин рассказал о решениях по повышению устойчивости экономики и социальной сферы

14:21
  • среда
  • 30 марта 2022

Мэр Москвы и вице-премьер Белоусов провели совещание рабочей группы Госсовета

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель главы федерального правительства Андрей Белоусов провели в среду, 30 марта, совещание рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы, Сергей Собянин рассказал участникам совещания о принятых решениях по повышению устойчивости экономики и социальной сферы российских регионов.

В числе таких решений — реструктуризация кредитов с плавающими ставками, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, поддержка системообразующих предприятий, развитие льготной ипотеки.

Рабочая группа также обсуждала дополнительные предложения регионов по поддержке топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, транспорта, промышленности и сельского хозяйства в условиях введенных западными государствами санкций, сообщает АГН "Москва".

28 марта Сергей Собянин рассказал, что власти столицы продолжают системную работу по противодействию санкционному давлению. В течение недели будет принят очередной пакет мер поддержки. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер.

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