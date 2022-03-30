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Опрос показал, сколько москвичей откажутся от иностранного фастфуда при его возвращении в Россию

14:44
  • среда
  • 30 марта 2022

Ряд ресторанов быстрого питания в России закрылся после введения санкций

В случае возвращения зарубежного фастфуда на российский рынок, зарубежные компании потеряют в среднем каждого пятого клиента — до 20% своей целевой аудитории среди москвичей. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании IFORS Research.
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Исследование показало, что в McDonald's не планируют возвращаться 17% его "бывших" покупателей, а KFC и Pizza Hut потеряют 21% покупателей.

Респонденты рассказали, что раньше чаще всего заказывали еду в McDonald's и KFC (90%), Burger King (78%), "Теремок" (57%), "Крошка-картошка" (56%), Pizza Hut (40%).

При этом 61% опрошенных москвичей относятся к уходу зарубежного фастфуда скорее отрицательно. 73% опрошенных москвичей заявили, что не откажутся от фастфуда и уверены, что найдут альтернативу ушедшим брендам, сообщает ТАСС.

После введения Западом антироссийских санкций ряд иностранных компаний объявил о прекращении или ограничении деятельности на российском рынке. В частности, с 14 марта закрылись рестораны McDonald’s, также прекратили работу заведения Pizza Hut и KFC.

Столичные власти объявили о грантах для рестораторов, развивающих сети быстрого питания в Москве. Важные условия для получения гранта – открытие новых мест в сегменте недорогих кафе и прием на работу сотрудников. Размер субсидии будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы.

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