Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством

В силу скорости их пережвижения

Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам, передает ТАСС.

Уточняется, что истец оспаривал пункт ПДД. "Отказать в удовлетворении иска", - сказано в карточке дела.

По мнению истца, к транспортным средствам следует относить только те, для управления которыми требуются водительские права. Ответчиком выступала Генпрокуратура. Ее представитель пояснил, что электросамокаты относятся к транспортным средствам в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу.

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