ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством

14:31
  • среда
  • 30 марта 2022

В силу скорости их пережвижения

Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам, передает ТАСС.

Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы
В Москве появились дорожные знаки для владельцев самокатов

Уточняется, что истец оспаривал пункт ПДД. "Отказать в удовлетворении иска", - сказано в карточке дела.

По мнению истца, к транспортным средствам следует относить только те, для управления которыми требуются водительские права. Ответчиком выступала Генпрокуратура. Ее представитель пояснил, что электросамокаты относятся к транспортным средствам в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Катание на электросамокатах
Катание на электросамокатах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.