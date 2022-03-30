Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством

В силу скорости их пережвижения
Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам, передает ТАСС.
Уточняется, что истец оспаривал пункт ПДД. "Отказать в удовлетворении иска", - сказано в карточке дела.
По мнению истца, к транспортным средствам следует относить только те, для управления которыми требуются водительские права. Ответчиком выступала Генпрокуратура. Ее представитель пояснил, что электросамокаты относятся к транспортным средствам в силу скорости их передвижения.
Решение Верховного суда пока не вступило в силу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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