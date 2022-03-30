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Франция снимает все ограничения на выдачу виз россиянам

14:44
  • среда
  • 30 марта 2022

Париж ослабил антиковидные меры

Франция снимет ограничения на выдачу всех типов виз россиянам, в том числе и туристических.

Мера начнет действовать с 1 апреля 2022 года. "Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей", - говорится в сообщении Генерального консульства республики.

Власти страны ослабили коронавирусные ограничения, в связи с этим для прибывающих из России не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или подтверждать наличие выданной ранее французской визы.

В консульстве напомнили, что получение визы не означает автоматическое разрешение на въезд в страну. Чтобы удостоверится в возможности пересечь границу Франции, нужно проверить информацию на сайте МВД страны.

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