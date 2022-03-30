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Лавров рассказал о поисках обхода западных санкций

14:40
  • среда
  • 30 марта 2022

Россия видит ограничения как инструмент по подрыву принципа суверенного равенства государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Туньси, что Москва и Тегеран остаются близкими партнерами.
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"Мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия", - добавил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как уточнил Лавров, санкции Россия видит как инструмент по подрыву принципа суверенного равенства государств.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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