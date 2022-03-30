Льготная ипотека подорожала до 12%

Это предложение одобрил глава государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о поднятии максимальной ставки льготной ипотеки до 12%. Об этом он рассказал в среду, 30 марта, на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Глава правительства уточнил, что в соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе "Льготная ипотека" в 12% годовых по договорам, заключенным с 1 апреля. Если ипотека была взята до 1 апреля, ставка останется прежней – в пределах 7% годовых.

Срок действия программы не изменился – получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года. Общая сумма кредитов, которая может быть выдана по этой программе, увеличится с 2,4 трлн до 2,55 трлн рублей.

Как заявил Мишустин, предпринимаемые меры позволят поддержать как россиян, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес, который сейчас динамично развивается. Важно сохранить такой вектор, цитирует премьера пресс-служба правительства.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил сохранить все льготные ипотечные программы, но поднять ставку с 7% до 12% и увеличить максимальную сумму кредита: для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области — до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн. Глава государства Владимир Путин поддержал это предложение.

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