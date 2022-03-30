Российские космонавты успешно вернулись на Землю

Петр Дубров установил рекорд пребывания на МКС в течение одного полета

Сегодня два российских космонавта и американский астронавт благополучно вернулись на Землю. Антон Шкаплеров, Пётр Дубров и Марк Ванде Хай завершили свою миссию на МКС. Спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана. Сегодня утром экипаж попрощался с коллегами и перешёл на борт корабля "Союз МС-19", закрыв люки.

В 10:20 по Москве произошла расстыковка с модулем "Рассвет". Дубров и Ванде Хай провели на орбите почти год. Наш космонавт установил рекорд пребывания на станции в течение одного полёта, а также совершил четыре выхода в открытый космос.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"