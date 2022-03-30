Власти оценили риски дефицита спортивных товаров в России

Анализ провела Ассоциация производителей спортивных товаров и оборудования

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что около 70% спортивных товаров в России производится отечественными предприятиями, передает ТАСС.

Там уточнили, что исключение составляет "продукция для спорта высших достижений".

"По данным Минпромторга, дефицита не ожидается", - подчеркнули в ведомстве. Анализ провела Ассоциация производителей спортивных товаров и оборудования.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российский бюджет из-за отмены международных спортивных соревнований сэкономил около 2,4 миллиарда рублей. Средства направят на строительство спортивных площадок.

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