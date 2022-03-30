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Власти Курской области опровергли слухи о взрывах и авиаударах

15:31
  • среда
  • 30 марта 2022

В интернете распространяется дезинформация

В социальных сетях активизировались фейковые аккаунты, в которых сообщается о якобы готовящихся авиаударах и взрывах в Курской области. Об этом в среду, 30 марта, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
При взрывах в Белгородской области пострадали три человека

Наряду с этим в фейковых аккауннтах появляется информация о якобы действующих в Курской области диверсионно-разведывательных группах.

Авторы публикаций "предлагают за деньги наносить на стены метки, а после пугают, что по домам с этими метками будут наносить удары", сообщается в группе пресс-службы курского правительства в соцсети "ВКонтакте".

Жителей области просят не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

29 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пограничный пункт Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины. Ответным огнем российских военнослужащих огневая точка на территории Украины была подавлена. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.

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