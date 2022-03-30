"Единая Россия": Система ЖКХ Москвы устойчиво развивается вопреки санкциям

Программы, заложенные бюджетом текущего года, реализуются

На площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) провели круглый стол по работе столичной системы ЖКХ в условиях санкционного давления.

Как сообщает пресс-служба московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России", ситуация в данной сфере остается устойчивой. О состоянии отрасли доложил замруководителя департамента ЖКХ столицы Олег Сухов.

"Программы, заложенные бюджетом текущего года, реализуются. Эту информацию подтвердил заместитель генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы Руслан Сагдуллин, который представил актуальные данные о работе подрядчиков", - говорится в сообщении.

Лидер фракции "ЕР" в Мосгордуме Степан Орлов отметил, что в нынешней ситуации важно обеспечить безаварийную и бесперебойную работу всех систем, а также защитить ЖКХ как бизнес, чтобы предприятия оставались прибыльными. "Это важно, так как Москва живет и развивается на свои деньги, не прося дотаций", - добавил парламентарий.

Со своей стороны депутат Мосгордумы, федеральный координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов поддержал решение кабмина по пеням и штрафам за неоплату "коммуналки". Их будут начислять по ставке 9,5%, а не по ставке рефинансирования Центробанка.

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