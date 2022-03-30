Мишустин одобрил реализацию товаров без разрешения владельца товарного знака

Кабмин легализовал параллельный импорт

Правительство легализовало параллельный импорт. Это позволяет поставщикам продукции из-за рубежа реализовывать ее без разрешения владельца товарного знака. Такой подход гарантирует поставки товаров в Россию вопреки недружественным действиям иностранных политиков, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", - сообщил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Российский премьер напомнил, что уже принят закон, который наделяет кабмин правом определять перечень продукции, в отношении которой устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Список будет утверждать Минпромторг, приводит слова Мишустина "Интерфакс".

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