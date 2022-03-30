Венгрия обвинила Украину в попытках повлиять на выборы

Будапешт намерен остаться в стороне от украинского конфликта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в его стране.

"Между венгерскими левыми и украинцами продолжается координация", - сказал он (цитата по ТАСС).

Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что министр иностранных дел Украины консультировался по данной теме с украинским послом в Будапеште.

По мнению министра, левые партии, если они придут к власти, проголосуют за санкции в отношении поставок нефти и газа в Европу из России, начнут поставки оружия на Украину.

Правительство Виктора Орбана выступает против подобных шагов. Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта на Украине, заключил Сийярто.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"