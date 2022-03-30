ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия обвинила Украину в попытках повлиять на выборы

15:37
  • среда
  • 30 марта 2022

Будапешт намерен остаться в стороне от украинского конфликта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в его стране.

Эксперт: розыгрыш украинской карты оказался бесперспективным для Байдена
Небензя: Запад ввозит оружие на Украину под видом гумпомощи

"Между венгерскими левыми и украинцами продолжается координация", - сказал он (цитата по ТАСС).

Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что министр иностранных дел Украины консультировался по данной теме с украинским послом в Будапеште.

По мнению министра, левые партии, если они придут к власти, проголосуют за санкции в отношении поставок нефти и газа в Европу из России, начнут поставки оружия на Украину.

Правительство Виктора Орбана выступает против подобных шагов. Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта на Украине, заключил Сийярто.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Голосование в Венгрии
Голосование в Венгрии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.