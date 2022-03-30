Новак выделил ключевые задачи для российских энергетиков

Система продолжает стабильную работу

Вице-премьер Александр Новак заявил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика", что в условиях постоянно нарастающего внешнего давления ключевыми задачами для российских энергетиков являются сохранение экспортного потенциала и стабильное обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка.

"Отдельная задача - наладить логистику поставок импортного оборудования. Сейчас эти вопросы активно прорабатываются с дружественными странами. Минэнерго совместно с Минпромом работают с компаниями, которые готовы поставлять дополнительное необходимое оборудование", - сказал заместитель председателя правительства.

По словам Новака, сейчас российская энергетика работает в стабильном режиме. Уже утвержден план первоочередных действий по обеспечению развития.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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