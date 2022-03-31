Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Львов ждут неожиданные новости, а Рыб – новые знакомства

Овны

Завтрашнее новолуние в вашем знаке – мощный день, и чтобы не упустить его возможности, начните подготовку. Почитайте информацию в интернете, подумайте о своих планах на будущее.

Тельцы

Уран в вашем знаке временно вышел из игры – отдыхайте и наслаждайтесь тишиной. Это день абсолютно ничем не примечателен, но разве отсутствие новостей – плохая новость?

Близнецы

Подходит к концу проект, который вы вели с друзьями, или отношения с кем-то из них. Даже не думайте расстраиваться: впереди у вас новые связи и интересные встречи.

Раки

Многие сегодня поймут, готовы ли продолжать работать на старом месте или пора отправиться на поиски новых вакансий. Звезды обещают помощь тем, кто решится на перемены.

Львы

Этот день начнется очень спокойно, но может принести неожиданные новости. Возможно, намечаются какие-то изменения в учебе, планах на дальние поездки.

Девы

Если вам есть чем погасить кредит или достаточно сил, чтобы выполнить и сдать работу, сделайте это. Начать апрель с чистого листа – отличная мысль, вы об этом не пожалеете!

Весы

Многим из вас придется сегодня выбирать. Непростое занятие, но этот процесс не стоит затягивать, и покончить с ним нужно именно в последний день марта.

Скорпионы

Не все будет ладиться в отношениях с родителями, бабушками и дедушками, детьми. Но это научит вас терпению, уважению к чужому мнению – в общем, пойдет на пользу.

Стрельцы

Трезво оцените, как вы выглядите? Не нужно ли вам освежить прическу, обновить гардероб или похудеть? Сегодня подходящий день для таких решений и записи к специалистам.

Козероги

Перед вами стоит непростая задача: нужно определиться, что пора обновить в доме, отремонтировать или купить. Магазины стройматериалов и бытовой техники ждут вас.

Водолеи

Венера, Марс и Сатурн в вашем знаке ведут полную перезагрузку в нескольких сферах жизни. Можно по этому поводу грустить, а можно отнестись с юмором и радостью – второе предпочтительнее!

Рыбы

Учеба может стать для вас островком счастья, там вас поддержат и вдохновят. В то же время не спешите открываться новым знакомым: дружба должна пройти проверку временем.

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