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ФАС начала проверку крупнейших дистрибьюторов сахара

15:51
  • среда
  • 30 марта 2022

В случае обнаружения нарушений компаниям грозят оборотные штрафы

Федеральная антимонопольная служба России начала антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали в среду, 30 марта.

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Проверочные мероприятия проводятся в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея", ООО "Сударушка" в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях.

ФАС даст оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Ведомство также проанализирует цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли.

Если в действиях проверяемых лиц будут выявлены нарушения закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф в размере до 15% от годовой выручки, сообщается на официальном сайте ФАС.

29 марта ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении ООО "Продимекс" из-за незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Также антимонопольщики заподозрили в картельном сговоре два предприятия по производству сахара в Краснодарском крае, в отношении них заведено дело.

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