Тому Крузу предложили поближе познакомиться с Су-57

Актера пригласили на авиасалон МАКС-2023

Знаменитому американскому актеру Тому Крузу предложили поближе познакомиться с российскими истребителем пятого поколения Су-57. Приглашение на авиасалон МАКС-2023 от госкорпорации "Ростех" поступило после того, как в сети появился трейлер фильма "Топ Ган: Маверик" с Крузом в главной роли.

В пресс-службе "Ростеха" отметили, что в трейлере показан истребитель, внешне напоминающий Су-57. Американский пилот, роль которого исполняет голливудская звезда, наблюдает за ним из кабины F-14 во время воздушного боя.

"Су-57 - мощная и передовая машина. Она впечатляет и вдохновляет. Не только военных, но и, как видим, кинорежиссеров. Приглашаем Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов", - сказано в сообщении госкорпорации.

Разработанный компанией "Сухой" многофункциональный истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, передает РИА Новости.

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