Глава Ингушетии доложил Путину о ситуации в республике

Встреча состоялась в среду

Социально-экономическую ситуацию в Ингушетии обсудил в среду Владимир Путин с главой региона Махмудом-Али Калиматовым. Он, прежде всего, доложил президенту об эпидемиологической обстановке в республике.

Сейчас в Ингушетии отмечается снижение уровня заболеваемости ковидом, в коронавирусных отделениях сокращают развернутый ранее коечный фонд. По словам Калиматова, справиться с ситуацией помогла помощь федеральных властей. В республику доставили необходимые медикаменты, там работали бригады столичных медиков. Глава Ингушетии также отметил, что в регионе полностью закрыты задолженности по социальным выплатам.

Путин: Я смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация. Стройка подрастает, да?

Махмуд-Али Калиматов: Вы знаете, у нас стройка подрастает, но ввиду того, что у нас малоземелье, сейчас мы выработали с правительством такую линию – поднять строительство. Но, если мы не будем строить высокоэтажные дома, многоэтажные дома, выделять индивидуально жилые земли…

Путин: Не разместить. Есть ещё одна проблема, она носит социальный характер. Это отсутствие нужного количества образовательных и дошкольных учреждений, и школ. Пока всё-таки проблема полностью не решена: ещё очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену.

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