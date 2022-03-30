На Землю доставили выращенные на МКС кристаллы белка коронавируса

Для людей они абсолютно безопасны

Экипаж корабля "Союз" вернулся на Землю. Космонавт Пётр Дубров стал новым рекордсменом - на орбите он находился с 9 апреля прошлого года. Это дольше всех россиян, когда-либо летавших на МКС. Из космической командировки Антон Шкаплеров, Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай вернулись с кристаллами. Белки коронавируса специально вырастили вне земных условий.

С экипажем станции прощаются россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Несколько фотографий на память. Крепкие дружеские объятия. Пётр Дубров первым занимает место в спускаемом аппарате космического корабля "Союз МС-19". За ним Антон Шкаплеров. Марк Ванде Хай собрался было пересечь шлюз, но что-то забыл. На землю передают о небольшой заминке. Через пару минут американец возвращается.

Возвращение на землю - не менее ответственный процесс с технической точки зрения, чем взлёт. Чтобы космонавты приземлились в заданной точке, всё должно происходить в чётко рассчитанное время.

Петр Дубров установил новый рекорд среди россиян по времени нахождения на МКС в течение одного полета. 340 суток 8 часов 42 минуты и 54 секунды. За это время российский сегмент станции стал больше на два модуля: многоцелевой лабораторный - "Наука" и узловой - "Причал". Поэтому последнее задание для космонавтов: во время отхода "Союза" сделать несколько общих фотоснимков станции.

Это только кажется, что всё происходит очень медленно. На самом деле скорость МКС и "Союза" - почти 28 тысяч километров час. Отойдя на безопасное расстояние, космический корабль включает двигатели на торможение. Бытовой и приборные отсеки сгорают в плотных слоях атмосферы и вот уже над степью Казахстана огромный парашют со спускаемым аппаратом. Столб пыли поднимается, когда на короткий миг включаются двигатели посадки. И вот уже наземный персонал помогает космонавтам и астронавту отстегнуться от ложементов.

Ранее ряд американских СМИ высказал сомнения, что Россия вернёт на Землю астронавта Ванде Хая, как это было запланировано ещё до начала военной спецоперации на Украине, западных санкций и ответных российских мер. Однако в Роскосмосе заявили, что это даже не обсуждалось. А вот проведение перекрёстных полётов на МКС в рамках международного сотрудничества, когда астронавты могут летать на "Союзах", а космонавты - на Crew Dragon, теперь действительно под вопросом.

Вместе с космонавтами на землю вернулись искусственно выращенные на 3D био-принтере белки коронавируса. В частности, те, что отвечают за присоединение вирусных частиц к клеткам человека. Для экипажа станции и вообще людей они абсолютно безопасны. А вот их изучение, как считают учёные, может помочь совершить прорыв в создании противовирусных препаратов, в частности, от того же самого коронавируса. Выращенные в невесомости кристаллы значительно большего размера и более чистые, в отличие от воспроизведённых на Земле, что значительно упрощает их исследование. В ходе предстоящих экспедиций на МКС планируется вывести ещё две колонии коронавирусных белков.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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