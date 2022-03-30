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Зеленский попросил газ у Норвегии

16:00
  • среда
  • 30 марта 2022

Переговоры по этому вопросу уже начались

Украинские власти начали диалог с Норвегией по вопросу поставок газа для следующего отопительного сезона. Об этом в среду, 30 марта, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
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Выступая в режиме видеосвязи перед норвежским парламентом, Зеленский назвал государство одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов, доверие к которому в мире было и, по мнению украинского президента, будет. Зеленский объявил, что "это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия".

Именно Норвегия может внести определяющий взнос в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины, заявил Зеленский. Обсуждение возможных поставок 5 млрд куб. м газа уже началось и может стать основой длительного сотрудничества, цитирует президента Украины "Интерфакс".

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи ранее оценил зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. Он признал, что Европа будет зависеть от поставок углеродного топлива из России до 2027 года.

Российские власти с учетом западных санкций заявили о переводе расчетов за поставки газа в рубли, что вызвало неприятие у государств Европы.

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