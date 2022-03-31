Водителей электросамокатов обяжут соблюдать ПДД

Однако это зависит от максимальной скорости транспортного средства

Информация, которая актуальна для миллионов участников дорожного движения. В среду Верховный суд Российской Федерации признал электрические самокаты транспортным средством. Но с оговоркой - всё зависит от скорости, которую он способен развивать. Так что теперь водители, управляющие электросамокатами, должны соблюдать правила дорожного движения в соответствии с законом. А не хаотично ездить по городу, перемещаясь с тротуаров на проезжую часть и лавировать между пешеходами и потоком автомобилей. Стоит отметить, что только в столице в этом сезоне кикшеринг - прокат самокатов - вырастет до 40 тысяч единиц.

Видео наглядно демонстрирует, что бывает, если сесть на летний вид транспорта зимой. Электросамокат на обледенелой дороге заносит вправо, и он практически влетает в припаркованную машину. От столкновения спасает быстрая реакция водителя. Разогнаться на таком транспорте очень просто, а вот вовремя затормозить гораздо сложнее.

Май 2021 года. Подмосковные Химки. Водитель внедорожника Давид Чепечан поворачивает налево. В это время по встречной полосе двигается человек на электросамокате. На кадрах с камеры наблюдения четко видно, как он теряет управление и падает. Головой попадает в автомобильное колесо. От полученных травм мужчина скончался. В попытке доказать свою невиновность, Чепечан довёл дело до суда. Автомобилист настаивал, что самокат не является транспортным средством, следовательно, его водитель классифицируется как пешеход, который нарушил ПДД. В данном случае смертельное столкновение произошло на проезжей части. Верховный суд России позволил относить электросамокаты к транспортным средствам.

"Раньше это идентифицировалось как наезд на пешехода. Теперь же столкнулись два транспортных средства - будут разбираться кто из них прав, кто виноват", - заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Это пример того, как технологии обогнали законодательство. Есть прецедент и есть реакция. Но вот решит ли это нововведение проблему. Если электросамокат теперь полноправный участник дорожного движения, то по идее на него точно так же должны выдаваться права и вешаться специальные знаки. Чтобы в дальнейшем, к примеру, идентифицировать конкретный гаджет, если он скроется с места ДТП, и таким образом быстрее найти его пилота.

"Суд должен учитывать характеристики конкретного самоката. Это не общая команда судить самокатчиков как водителей обычных колесных транспортных средств. Там конкретно есть пояснение. Что признается он средством повышенной опасности, коим является автомобиль, если по своим характеристикам и параметрам представляет опасность", - сказал экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

В Москве уже объявили, что совместно с основными прокатчиками ограничат скоростной режим электросамокатов до 20 километров в час. Но это не решит проблему, как считают эксперты. Потому что законом, к примеру, не запрещено вывозить более мощные гаджеты из других стран, у которых и скорости могут оказаться действительно запредельными. По сути он легко может разгоняться до 80 километров в час - вполне себе средний автомобиль.

Более того, помимо самокатов в последнее время появилось и много других средств передвижения с электрическим двигателем. Это и моноколёса, и гироскутеры, и сегвеи. Минтранс ещё в 2019 году начал готовить поправки к ПДД по введению новой категории участников дорожного движения. В правительстве решено вернуться к обсуждению в ближайшее время.

Александра Сергомасова, Пётр Вершинин, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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