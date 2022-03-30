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Американского астронавта из экипажа МКС отправят домой на самолете NASA

16:28
  • среда
  • 30 марта 2022

Борт вылетит из Караганды

Астронавт NASA Марк Ванде Хай, вернувшийся на Землю в составе экипажа корабля "Союз МС-19", отправится в США на самолете американского космического ведомства. В Казахстане его встретили американские специалисты.

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"По окончании послеполетного медицинского обследования экипаж отправится в Караганду…  на российских вертолетах. Там Ванде Хай сядет на самолет NASA, который направится в Кельн для заправки топливом, а затем вернет его домой", - говорится в сообщении на сайте NASA.

30 марта спускаемая капсула "Союз МС-19" с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом США Ванде Хаем успешно приземлилась в Казахстане. Ранее американские СМИ писали, что в связи с санкциями США против российской ракетно-космической отрасли могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю.

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