МЧС опровергло фейки об эвакуации жителей Белгородской области

Поддельные документы были вброшены в сеть

Информация о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгородской области из-за установки "диверсантами" меток для корректировки огня по жилым домам – фейк. В Главном управлении МЧС по региону призвали население не поддаваться панике и использовать только официальную информацию.

"В социальных сетях массово распространяется ложная информация, в том числе со ссылкой на МЧС России о так называемых метках, которые устанавливают "диверсанты" в населенных пунктах для корректировки огня по жилым домам", - говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях ранее появились копии документов о якобы готовящейся эвакуации жителей области. В МЧС подчеркивают, что документы – подделка, изложенная в них информация ложная и не соответствует действительности, передает РИА Новости.

Накануне вечером на территории села Красный Октябрь прогремели взрывы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений в поселке нет.

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