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Сотня жителей Мариуполя остаются в осажденном ВСУ роддоме

17:23
  • среда
  • 30 марта 2022

Врачи принимают роды при свечах и прячут детей в подвалах

В осажденном украинскими войсками роддоме в Мариуполе остаются около ста человек, в том числе 37 детей. Боевики не позволяют пациенткам даже набрать воды из ближайшей скважины.

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"Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города", - сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.

Речь идет о мариупольском роддоме №2. В осажденном медучреждении находятся около 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных. Как сообщала Народная милиция ДНР,  украинские войска несколько раз обстреливали родильный дом. Врачам приходится принимать роды при свечах, новорожденных детей прячут в подвалах.

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