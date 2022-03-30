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Мединский: Киев готов выполнять условия для нормализации отношений

17:33
  • среда
  • 30 марта 2022

Помощник президента России дополнительно разъяснил итоги переговоров в Стамбуле

Киев впервые показал готовность выполнять условия для нормализации отношений с Москвой. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский, сообщает "ТВ Центр".
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Он напомнил, что после антигосударственного переворота в соседней стране Россия годами предлагала заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту российских национальных интересов. Все эти требования игнорировались. Из украинской территории НАТО продолжало создавать антироссийский плацдарм. Также там велась целенаправленная работа по созданию биологического оружия, а в публичную сферу был вброшен вопрос о приобретении Киевом ядерного оружия.

Все эти годы режим проводил откровенный геноцид в отношении жителей Донбасса и планировал в ближайшее время наступление против донбасских республик. И тогда России, в любом случае, пришлось бы встать на защиту десятков тысяч проживающих там граждан России. В этих условия наша страна была вынуждена начать специальную военную операцию.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - отметил Мединский.

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