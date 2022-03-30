Путин наградил проявивших мужество бойцов Росгвардии

Военнослужащие награждены орденами и медалями

Несколько бойцов Росгвардии отмечены государственными наградами за мужество, проявленное в боях с украинскими нацистами. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Офицер Росгвардии В. Павлов в составе подразделения спецназа вел бой с украинскими нацистами. Он был дважды ранен, но продолжал руководить подчиненными. Благодаря мужеству и отваге Павлова удалось подавить огневые точки противника. Указом президента офицер награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Сержант Росгвардии И. Бузаев героически действовал в составе минометной батареи. В бою он был ранен, но выполнил поставленные задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий Росгвардии сержант И. Бузаев награжден медалью Суворова", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также сообщается, что подразделение Росгвардии попало под шквальный огонь в Киевской области, несколько бойцов были ранены. Военнослужащие нашли укрытие и запросили поддержку. На призыв откликнулись офицеры отряда спецназа Росгвардии - майор полиции Куликов, старший лейтенант полиции Хрипунов и старший лейтенант полиции Кудрявцев. Офицеры подавили огневые точки противника, эвакуировали с поля боя раненых товарищей и отразили атаку, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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