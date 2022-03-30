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Минобороны рассказало о перегруппировке российских войск на Украине

18:33
  • среда
  • 30 марта 2022

Это необходимо для завершения операции по освобождению Донбасса

На Киевском и Черниговском направлениях идет плановая перегруппировка войск. Об этом сообщили в среду в Минобороны России. Перегруппировка необходима для активизации действий на приоритетных направлениях для завершения операции по освобождению Донбасса, добавили ТВЦ.Ru в оборонном ведомстве.
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В Минобороны отметили, что все ключевые задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. "Проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов", - указали в ведомстве.

Там рассказали, что также уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников.

По данным Минобороны, украинские нацбатальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, два танка и три БМП.

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