Путин объяснил Шольцу новый порядок расчетов за газ

Европа нарушила нормы международного права

Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Олафу Шольцу, почему Москва решила принимать оплату за поставляемый в Европу газ в рублях. В телефонном разговоре стороны также обменялись мнениями об очередном раунде переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

"Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер отметил, что решение об оплате поставок газа в рублях не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров. Этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран. Путин и Шольц также обменялись мнениями о прошедшем накануне в Стамбуле очередном раунде переговоров российской и украинской делегаций, обсудили обеспечение эвакуации мирных жителей из украинских городов.

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