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Россияне могут принять участие в цифровой олимпиаде "Волга-IT’22"

19:03
  • среда
  • 30 марта 2022

Прием заявок продолжается

Россияне примут участие в международной олимпиаде по цифровым технологиям "Волга-IT'22". Приём заявок и отборочный тур продолжаются до 31 мая.

Олимпиада объединяет участников из 75 регионов Российской Федерации и ряда иностранных государств. Задания разрабатывают и оценивают IT-компании международного уровня на основе своих производственных задач.

Подать заявку на участие могут учащиеся образовательных организаций в возрасте от 16 до 23 лет на сайте проекта volga-it.org.

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