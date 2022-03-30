Россияне могут принять участие в цифровой олимпиаде "Волга-IT’22"

Прием заявок продолжается

Россияне примут участие в международной олимпиаде по цифровым технологиям "Волга-IT'22". Приём заявок и отборочный тур продолжаются до 31 мая.

Олимпиада объединяет участников из 75 регионов Российской Федерации и ряда иностранных государств. Задания разрабатывают и оценивают IT-компании международного уровня на основе своих производственных задач.

Подать заявку на участие могут учащиеся образовательных организаций в возрасте от 16 до 23 лет на сайте проекта volga-it.org.

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