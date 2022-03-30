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Южная Осетия решила войти в состав России

19:19
  • среда
  • 30 марта 2022

Юридические шаги будут предприняты в ближайшее время

Объединение с Россией – стратегическая цель Южной Осетии. Юридические шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время , заявил президент еспублики Анатолий Бибилов.

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"Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - публикует обращение Бибилова пресс-служба "Единой России".

Бибилов отметил, что возможность объединиться с Россией у Южной Осетии была в 2014 году, когда в состав РФ вернулся Крым. Он признал, что тогда Цхинвал эту возможность упустил – но больше такой ошибки не допустит.

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