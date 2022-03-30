В российско-украинских переговорах наметились позитивные изменения

Однако впереди еще длительная работа

Киев впервые показал готовность выполнять условия для нормализации отношений с Москвой. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский по итогам вчерашней встречи в Стамбуле. Сергей Лавров со своей стороны охарактеризовал прошедшие в турецком мегаполисе консультации как движение вперед и отметил, что у украинской стороны появилось понимание, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены.

Итоги раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле пока вряд ли можно назвать "многообещающими". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле "прорывов" после состоявшейся встречи не ждут, впереди "весьма длительная работа". Тот факт, что Киев наконец начал "конкретно формулировать и класть на бумагу" предложения, которые откликаются на требования Москвы, оценивается позитивно. Учитывая, что предыдущие восемь лет Украина не просто не хотела договариваться, а намеренно шла против России.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - отметил Мединский.

Украинской стороне приходится учитывать принципиальную позицию нашей страны по Крыму и Донбассу. Как это будет реализовано на деле - покажут дальнейшие договорённости, главное сейчас - переговорщики начали слышать друг друга.

"Мы расцениваем результаты переговоров, которые вчера состоялись в Стамбуле, как позитивное движение вперёд. Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечивания неядерного, внеблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечивания своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом. Так же, как я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами то, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - заявил Сергей Лавров.

Все разговоры на Украине - что их страна не пойдёт на уступки или, наоборот, уступает Россия - разбиваются о ситуацию на земле. Для российской армии задача номер один - это освобождение Донбасса. Частью этого плана является и спецоперация в районе Киева. Столицу никто не собирался захватывать. Город был окружён с трёх сторон, что заставило Украину заметно усилить здесь свою военную группировку. И именно это и нужно было российским военным.

"На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил – на Донбассе. Все эти цели были выполнены", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Что теперь позволяет провести плановую перегруппировку российских войск на Киевском и Черниговском направлениях. Ее цель, как отмечают в Минобороны, активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"