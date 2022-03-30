Как западные страны отреагировали на переговоры в Стамбуле

Продолжается санкционная риторика

Страны Евросоюза рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении России в ближайшие дни, в частности, введение мер против большего числа российских банков, а также против семей предпринимателей. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с планами Брюсселя.

Предыдущие ограничения против нашей страны уже ударили по экономике государств, их объявивших. Ну и в западных столицах сейчас активно комментируют итоги вчерашних российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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