Как западные страны отреагировали на переговоры в Стамбуле

Продолжается санкционная риторика
Страны Евросоюза рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении России в ближайшие дни, в частности, введение мер против большего числа российских банков, а также против семей предпринимателей. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с планами Брюсселя.
Предыдущие ограничения против нашей страны уже ударили по экономике государств, их объявивших. Ну и в западных столицах сейчас активно комментируют итоги вчерашних российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Подробнее – в репортаже Матвея ШестаковаВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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