Грантовую поддержку получат 1382 проекта в сфере культуры

Их творческие инициативы были признаны лучшими

Грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив получат 1382 проекта, которые представили участники из 84 регионов. Их творческие инициативы в области культуры, искусства и креативных индустрий были признаны лучшими.

Сумма грантов - 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги заседания Координационного комитета конкурса. Он отметил, что в этом году грантовая поддержка возрастет до 8 миллиардов рублей, а следующем году - до 10.

По его словам, сейчас начинается новый прием заявок от авторов творческих проектов. И на их поддержку выделят дополнительные средства.

"Сейчас координационным комитетом приняли решение выделить 1 миллиард рублей. И в апреле - мае просто оперативно уже принимать решения. Выделяем лимит - миллиард рублей - это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления. За свой патриотизм и преданность стране. Вот такое решение у нас сейчас принято", - рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

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