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Путин запретил использование иностранного ПО на критических объектах

19:44
  • среда
  • 30 марта 2022

Закупки программ запрещены с 31 марта

Российским госорганам и госзаказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре. Запрет вступает в силу с 1 января 2025 года, к этому сроку необходимо адаптировать работу софта российской разработки, говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

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"С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, президент ввел запрет на госзакупки иностранного программного обеспечения для использования на критической инфраструктуре. Он вступает в силу с 31 марта. Подчеркивается, что эти меры должны обеспечить технологическую независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры России.

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