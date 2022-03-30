Цена на газ в Европе превысила 1340 долларов за тысячу кубов

Рост составил 9%

Цены на газ в Европе показали 9-процентный рост. К закрытию торгов стоимость голубого топлива, по данным лондонской биржи ICE, превысила 1340 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость апрельских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе TTF на открытии торговой сессии чуть превышала 1250 долларов за тысячу кубометров. Вскоре был достигнут ценовой минимум в 1231,9 доллара, после чего котировки поднялись к максимуму - 1416,1 доллара. В итоге цена закрытия составила 1342,1 доллара за тысячу кубометров - на 8,9% выше расчетной цены предыдущего дня.

Стоимость газа на европейском рынке подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также последовавшего начала военной операции на Украине. В начале марта цены четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, 7 марта показав высший результат - 3892 доллара. К середине месяца стоимость газа снизилась примерно втрое, передает ТАСС.

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