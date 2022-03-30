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Цена на газ в Европе превысила 1340 долларов за тысячу кубов

20:08
  • среда
  • 30 марта 2022

Рост составил 9%

Цены на газ в Европе показали 9-процентный рост. К закрытию торгов стоимость голубого топлива, по данным лондонской биржи ICE, превысила 1340 долларов за тысячу кубометров.

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Стоимость апрельских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе TTF на открытии торговой сессии чуть превышала 1250 долларов за тысячу кубометров. Вскоре был достигнут ценовой минимум в 1231,9 доллара, после чего котировки поднялись к максимуму - 1416,1 доллара. В итоге цена закрытия составила 1342,1 доллара за тысячу кубометров - на 8,9% выше расчетной цены предыдущего дня.

Стоимость газа на европейском рынке подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также последовавшего начала военной операции на Украине. В начале марта цены четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, 7 марта показав высший результат - 3892 доллара. К середине месяца стоимость газа снизилась примерно втрое, передает ТАСС.

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