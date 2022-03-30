У звезды Голливуда диагностировали серьезное заболевание

Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру. У звезды Голливуда диагностировали серьезное заболевание – афазию, или расстройство речи и ее восприятия. Об этом сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис.

"Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила", - сообщила супруга 67-летнего Уиллиса.

Как поясняют медики, афазией называют расстройство речи с нарушением ее восприятия, слух пациента при этом сохранен. Синдром возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга - последствиях травм, опухолей, инсультовили воспалительных процессов.

Опубликованное в соцсети сообщение подписала бывшая жена Брюса, актриса Деми Мур, и его пять дочерей - Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин. Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Германии, в семье американца и немки. Стал известным благодаря ролям в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"